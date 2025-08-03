Над регионами РФ и Черным морем за два часа сбили 11 украинских БПЛА

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за два часа над регионами РФ и Черным морем 11 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"3 августа текущего года в период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Республики Крым, три - над территорией Брянской области, два - над акваторией Черного моря, один - над территорией Курской области и один - над территорией Орловской области", - сказали там.