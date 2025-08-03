В Иране создадут Совет по обороне республики

Специальный орган власти, который получит название «Совет по обороне», создадут в Иране. Соответствующее решение принял Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.

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Согласно заявлению секретариата ВСНБ, текст которого приводит ТАСС, Совет по обороне будет, в частности, курировать вопросы по защите Ирана от внешних угроз.

Ранее МИД Ирана выступил с призывом привлечь Запад к ответственности за поддержку террористических группировок.