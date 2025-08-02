Боевик ВСУ снял ведущую в Покровск "дорогу смерти"
Боевик ВСУ снял въезд в Покровск (Красноармейск) через село Роднинское, превратившийся в "дорогу смерти" для его побратимов.
На кадрах видно, что она усеяна разбитой украинской военной техникой, пикапами. Не спасли от ударов российских дронов и "мангалы", наваренные на броневики. Солдат ВСУ уточняет, что больше по этой дороге никто не ездит.
Ранее появились данные, что российским штурмовикам удалось внезапно прорваться в центр Покровска и посеять панику в рядах врага. Группировка ВСУ оказалась рассечена на две части.
В наиболее тяжелом положении оказался украинский гарнизон в восточной части города. Он практически отрезан от путей снабжения и лишился возможностей для маневра.