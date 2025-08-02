Многочисленные кадры «бусифицирования» (силовой мобилизации) на Украине свидетельствуют о том, что украинцы считают призыв смертным приговором, а не долгом человека и гражданина, пишет норвежский портал Steigan.

На неделе в интернете появились ролики из Киева, Одессы, Николаева, Винницы, ряда других городов. На кадрах сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) хватают мужчин на улицах, те отчаянно сопротивляются. В большинстве случаев прохожие активно вступаются за жертв людоловов.

«Это свидетельствует о растущем сопротивлении среди украинцев, которые считают призыв не патриотическим долгом, а потенциальным смертным приговором», — отметил автор статьи.

По его оценке, анализ ролика позволяет сделать выводы о том, что правительство не справляется с выполнением задач по мобилизации и прибегает к принуждению.

Шмыгаль: принудительная мобилизация в ВСУ происходит в 5-10% случаев

Эксперт констатировал, что реальность резко контрастирует с заявлениями властей о мнимом единстве нации в конфликте.