Число ударов центра «Рубикон» по ВСУ обновило рекорд

Количество опубликованных ударов операторами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России (ИЦПБТ) "Рубикон" по целям ВСУ в июле превысило 1 500 эпизодов, обновив рекорд июня.

"Количество опубликованных ударов операторами ИЦПБТ "Рубикон" по целям ВСУ в июле 2025 превысило 1 500 эпизодов, обновив предыдущие рекордные показатели июня 2025 более чем в 1,5 раза", - сообщается в официальном телеграм-канале ИЦПБТ "Рубикон" со ссылкой на статистику Lostarmour.

Центр "Рубикон" сформирован по указанию главы военного ведомства РФ Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. В октябре 2024 года министр обороны проинспектировал работу нового центра.

По данным Минобороны России, боевая работа расчетов БПЛА, оборудованных средствами управления с элементами искусственного интеллекта (ИИ), ведется в круглосуточном режиме. Одним из ключевых направлений работы центра является подготовка высококвалифицированного инструкторского состава. Также центр ведет разработку и апробацию передовых систем робототехнических комплексов (РТК), проведение исследований и внедрение передовых систем РТК в войска, а также обучение операторов.