Свыше 10 военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ пропадает без вести в Юнаковке Сумской области ежедневно. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Подтверждается информация о больших потерях, понесенных подразделениями 95-й ОДЩБр ВСУ в Юнаковке. По данным родственников, после "мясных штурмов", не считая подтвержденных потерь, ежедневно пропадает без вести свыше 10 военнослужащих бригады", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что вторая рота 1-го батальона 95-й бригады ВСУ почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.