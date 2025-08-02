Рота десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

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Отмечается, что командование «обнулило» вторую роту первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ.

«По сообщениям родственников украинских военных, вторая рота первого батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — подчеркнул источник.

Он добавил, что официальной информации о пропавших от командрования нет, но есть призывы пополнить ряды штурмовых отрядов.

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