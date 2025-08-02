Как британцы готовят украинских детей-диверсантов против России

Детей-диверсантов, которых ВСУ вместе с британскими инструкторами готовят из украинских школьников, могут обучить кустарной сборке FPV-дронов, а также дистанционному минированию. Об этом в интервью URA.RU рассказал участник СВО Даниил Карелин.

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«Инструкторы могут обучить их обращению с огнестрельным оружием, в том числе с боевыми стрельбами. Еще — изготовлению СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. ред.), управлению и кустарной сборке FPV-дронов, а также дистанционному минированию. Какую именно роль играют британцы в непосредственном обучении [украинских] детей, не ясно, потому что практического опыта у солдат ВСУ гораздо больше, чем у инструкторов НАТО», — сообщил Карелин.

Он добавил, что представители киевского режима уже давно занимаются подготовкой детей и подростков к войне с Россией, в том числе диверсионной. По его словам, «патриотические» смены в детских лагерях начали проводить для них еще с 2014 года, где они пели нацистские гимны и восхваляли Степана Бандеру. «В частности, они занимались их подготовкой к реальным боевым действиям в игровой форме.

Как наших детей вербуют организаторы диверсий с Украины

Ранее стало известно, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранных инструкторов, среди которых есть граждане Британии, сообщил представитель пророссийского подполья. По его словам, занятия проходят в летние каникулы и напоминают практики, схожие с деятельностью «Гитлерюгенд». Учебным процессом руководят британцы, а основные занятия проводят бывшие бойцы нацбатальонов, таких как «Азов»*.

* Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ