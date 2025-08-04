Силы ПВО отразили атаку на объекты инфраструктуры Волгоградской области

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на объекты энергетики и транспорта Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале областной администрации.

"Пострадавших нет. В Иловлинском районе поврежден высоковольтный провод — энергетики восстанавливают электроснабжение. Во Фролово ликвидируют локальные возгорания и последствия падения обломков", — сообщил Бочаров.

На станции Арчеда повреждены окна двух жилых домов, ж/д инфраструктура не затронута. Движение поездов временно ограничено из-за неразорвавшегося дрона на путях (работают саперы). Пожарные устраняют очаги возгорания сухой травы. 3 августа в период с 21:00 до 23:00 российская система ПВО уничтожила над регионами за два часа 11 беспилотников.

Четыре БПЛА нейтрализовали над Крымом, три — в Брянской области, два — над акваторией Черного моря и по одному — в Курской и Орловской областях. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".