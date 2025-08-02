Жители российского города сообщили о взрывах

Серия взрывов произошла над Рязанью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, было слышно пять-шесть взрывов над городом. Отмечается, беспилотники летят на низкой высоте. Кроме того, были видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе.

Подчеркивается, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по воздушным целям. В данный момент официальной информации нет.

В российском городе прозвучали взрывы

Ранее стало известно, что средства ПВО за четыре часа сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Больше всего беспилотников (семь) было сбито в Краснодарском крае.