Украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал перед зданием детского сада в поселке городского типа Анна Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По его данным, очевидцы рассказали, что ночью услышали не менее девяти взрывов со стороны леса и два над населенным пунктом. В результате падения дрона повреждения получили здание детсада и детская площадка перед ним.

«Повсюду разбросаны обломки беспилотника и видна воронка от взрыва. Также повреждено остекление офисного здания», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Жители российского города сообщили о взрывах

Вечером 1 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

Ранее беспилотник ВСУ врезался в школу в Белгородской области.