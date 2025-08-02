Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нарастить численность 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) у Кондратовки Сумской области, но подразделение несет большие потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что расчеты российских беспилотных летательных аппаратов контролируют перемещение украинских солдат и своевременно наносят огневое поражение.

ТАСС: в Сумскую область перебросили военных морского центра спецопераций ВСУ

Ранее сообщалось, что в ВСУ ликвидировали все танковые бригады, на данный момент не существует ни одной.

До этого сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины стали быстрее отступать близ Красноармейска. Перед этим армия России взяла под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике.