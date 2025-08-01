НАТО прорабатывает новый механизм поставок оружия Украине

Страны НАТО прорабатывают новый механизм поставок оружия Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно информации издания, новый механизм будет построен вокруг закупок оружия у США. При этом, Украине необходимо будет определить список самых приоритетных вооружений партиями по 500 миллионов долларов — после этого члены НАТО примут решение о том, кто выделит необходимую сумму.

Отмечается, что таким образом НАТО сможет отправить ВСУ оружие на 10 миллиардов долларов. Как ожидают авторы нового механизма, этот метод сможет ускорить отправку оружия Украине в обход длительных бюрократических процедур.

Ранее комитет Сената США одобрил помощь Украине вопреки мнению Трампа.