Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение прекратить лечение легкораненых бойцов 225-го отдельного штурмового полка и сформировать с их участием новые штурмовые группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

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«В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих 225-го ОШП, сформировав из их числа штурмовые группы», — говорится в сообщении. Уточняется, что военнослужащих перебросят в район Новоконстантиновки в Сумской области.

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Ранее бывший военнослужащий ВСУ объяснил, что большинство украинцев боятся выходить на митинги из-за территориальных центров комплектования (аналог военкомата).