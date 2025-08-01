В Вооруженных силах Украины (ВСУ) ликвидировали все танковые бригады, на данный момент не существует ни одной. Об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах России.

«В ВСУ не осталось ни одной танковой бригады. По данным украинских Telegram-каналов, 4-я отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду», — отметил собеседник агентства.

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Он также напомнил, что до этого 17-я отдельную танковую бригаду также превратили в тяжелую механизированную бригаду после того, как она была разбита под Ольговкой в 2024 году. В то же время по данным, полученным от пленных украинских военнослужащих, в бригаде наблюдается дефициит бронетехники, поэтому танкистов использовали в качестве пехотинцев без прикрытия.