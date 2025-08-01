Купянску дали три дня: оборона в Харьковской области может «поплыть» неожиданно

Серьезная для ВСУ обстановка сейчас складывается вокруг Купянска - еще одного стратегически важного логистического узла, необходимого для продвижения наших войск в Харьковской области. Здесь группировка войск противника, так же как и под Константиновкой и Покровском, находится в полукотле, который, по словам военного эксперта, заслуженного летчика Владимира Попова, может «захлопнуться» уже в ближайшее время.

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Не менее ожесточенные, чем в Покровске, бои сейчас идут на Харьковском направлении. Наши войска довольно активно продвигаются к важному логистическому центру ВСУ — Купянску, который нам необходим для освобождения Харькова. Наши штурмовые подразделения практически вплотную подошли к Купянску, сосредоточившись на населенных пунктах Московка и Соболевка. Ранее наши бойцы освободили село Радковка, находящееся севернее эпицентра боев.

Украинские военные уже открыто признают, что им остро не хватает людей, а стратегическая логистика в районе Купянска уже под угрозой. На этом фоне, пишут иностранные СМИ, впервые звучит констатация: действия Москвы больше не воспринимаются как хаотичные и фрагментарные — они становятся нарастающей угрозой, которая способна кардинально изменить ход конфликта уже в ближайшие недели.

По словам военного эксперта Владимира Попова, Купянск — город, который также подпадает под задачи второго этапа СВО — создание буферных зон.

- Очень важны как северные приграничные территории Курской области, так и Купянск, который мы сейчас не берем в лоб, а обходим. И, наверное, правильно, что мы не входим в город, а начинаем его «резать». Купянский узел — это одна из мощнейших «подков» или полукотлов, которые образовались на линии боевого соприкосновения. Противник будет вынужден оставить город (у них там остается всего две дороги), или мы его добьём там. Почему мы не входим в город? В том числе и потому что, жалеем гражданское население, которое там осталось. Сейчас надо внимательно наблюдать за этим узлом. Думаю, что через три-четыре дня будет о чем поговорить.

Кроме того, по словам эксперта, после полного освобождения территорий на Донецком направлении и создании там буферной зоны стремительно может начать развиваться обстановка и на Херсонском направлении: