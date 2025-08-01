Литва выразила протест Белоруссии из-за прилетевшего БПЛА

МИД Литвы выразил протест Белоруссии из-за залетевшего в воздушное пространство страны БПЛА. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что дрон был обнаружен Военно-воздушными силами Литвы на территории полигона Гайжюнай в Йонавском районе. В связи с этим, министерство вызвало к себя белорусского посла, которому была вручена нота протеста. Кроме того, в МИД призвали Минск дать объяснение этому инциденту.

«Министерство иностранных дел потребовало от Республики Беларусь незамедлительно предоставить подробные объяснения по данному инциденту и не допустить дальнейших нарушений», — сказано в сообщении литовского МИД.

Ранее в Литве обнаружили БПЛА, залетевший с территории Белоруссии.