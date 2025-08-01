В Госдуме раскрыли, зачем Россия передает «Орешник» Беларуси
Передача баллистических ракет «Орешник» Беларуси должна «остудить горячие головы». Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее президент России Владимир Путина на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко сообщил, что Минск получит «Орешник» до конца 2025 года.
Журавлев назвал данный шаг «отличной идеей», поскольку республика находится ближе к основным европейским столицам, чем РФ.
«Понятно, что доверие к Минску у нас беспрецедентное, раз мы и ядерное оружие ему поставили – это самые преданные и близкие наши друзья – поэтому у нас давно уже должна быть общая система безопасности», — добавил он.
По мнению Журавлева, сдвиг сил сдерживания в западную сторону является «стратегически необходимым», ведь Запад «чуть ли не ежедневно угрожает» РФ, мобилизуя собственные армии, устраивая маневры на границах, поставляя оружие и принимая участие в конфликте на стороне Украины.
«В этих условиях стратегически необходимо силы сдерживания сдвигать в западную сторону. Тем более, что единственное боевое применение "Орешника" произвело неизгладимое впечатление на Европу и США», — заключил депутат.