США терпят неудачи сразу на двух фронтах — в зоне спецоперации, где российские войска наступают сразу на всех направлениях и в отношениях с Китаем из-за сближения страны с Россией. Это ставит под угрозу лидерство Вашингтона на мировой арене. Об этом сообщил URA.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Если мы говорим про глобальный конфликт на Украине, продвижение русских войск сокращает зону влияния США. Кстати, есть и второй момент <...> сближение России и Китая — это новый вызов для англосаксонского мира. Это новая ось, которая угрожает господству США. То есть США приходится работать на два фронта», — заявил Крутаков в беседе с URA.RU, отвечая на вопрос, связан ли визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ с освобождением Часова Яра в ДНР.

Он подчеркнул, что на обоих фронтах США «понесли тяжелые удары».

Российские войска освободили Часов Яр несколько дней назад. Официально о взятии населенного пункта Минобороны РФ сообщило 31 июля. Это один из ключевых городов в ДНР, благодаря ему российская армия сможет выйти к Покровску. Бои за Часов Яр шли около года. Для ВСУ населенный пункт являлся ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области.

Что касается Уиткоффа, то он приедет в Россию 2 августа для проведения новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Прошлая их встреча состоялась три месяца назад. Крутаков заявил, что Уиткофф является прямым каналом связи, поскольку ни президент США Дональд Трамп, ни Путин сейчас не могут встретиться лично. Он приедет, чтобы передать личное послание и провести переговоры, которые не подлежат огласке и не обсуждаются по телефону.