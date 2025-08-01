Назван ответ России на большую войну с Европой

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» станет ответом России на подготовку Европы к большой войне с Россией. Об этом Игорь Коротченко.

Военный эксперт заметил, что в планах западных стран значится «поддерживать Украину и в готовности быть полностью отмобилизованными к большой войне с Россией к 2030 году». По оценке эксперта, к этому времени Россия произведет достаточное количество комплексов «Орешник», которые позволят нивелировать превосходство НАТО в обычных вооружениях и численности войск.

Коротченко назвал принятие на вооружение первого серийного комплекса «Орешник» ответом России на складывающуюся вокруг государства военно-политическую ситуацию.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Карелии сообщил, что в России произвели первый серийный комплекс «Орешник», который уже поступил в распоряжение Вооруженных сил страны.

Тогда же Путин рассказал, что российские и белорусские специалисты уже выбрали место для будущих позиций комплекса в Белоруссии. По его словам, в настоящее время ведется работа по подготовке этих позиций к приему нового оружия. Глава государства заметил, «что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем».