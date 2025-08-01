Останки солдата Шульца нашли на месте уничтожения элитной бригады ВСУ

В окрестностях села Погребки Курской области, где группировка войск «Север» фактически уничтожила элитную 95-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), силовики нашли останки украинского военного Виталия Шульца. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщил канал «Северный ветер», связанный с группировкой.

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В публикации отметили, что во время разминирования и расчистки приграничных территорий области российские инженеры продолжают находить тела украинских боевиков.

— Конкретно эти останки были обнаружены в окрестностях села Погребки, где фактически в полном составе была уничтожена элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, — говорится в сообщении.

На снимках видно останки украинского военнослужащего, а также его личный жетон, где можно разглядеть имя солдата — Шульц Виталий Викторович. Его тело скоро отвезут в российские морги для дальнейшей передачи Киеву, передает Telegram-канал «Северный ветер».

31 июля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о гибели трех офицеров ВСУ из подразделения спецназа «Омега» в Харьковской области. По его словам, российские войска ликвидировали полковника Национальной гвардии Украины Богдана Луценко, подполковника Андрея Санака и лейтенанта Константина Шинкевича.