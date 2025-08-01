В США отреагировали на слова Путина о Часовом Яре

Вооруженные силы России доминируют на всей линии соприкосновения на Украине и «ничто их не остановит», переговорный процесс Москвы и Киева должен основываться на реальной ситуации на поле боя. Так отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о Часовом Яре американский аналитик Скотт Риттер, передает Sputnik.

Ранее Путин во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко указал, что ВС РФ взяли Часовой Яр еще несколько дней назад. По его словам, до того, как об этом сообщило Минобороны России военные занимались зачисткой города от боевиков.

Комментируя это, Риттер указал, что «русские продолжают доминировать вдоль всей линии соприкосновения». В частности, он привел Часовой Яр, продолжающееся наступление на Покровск, продвижение в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, Донецкой народной республике.

«Суть в том, что российская армия одерживает верх везде, где она соприкасается с украинцами, и будет продолжать одерживать верх, и ничто их не остановит. И это, я думаю, одно из главных посланий российского президента. Он отметил, что все заинтересованы в переговорах, но переговоры должны основываться на реальном положении дел», — добавил Риттер.

По его мнению, обещания президента США Дональда Трампа, НАТО и стран Евросоюза предоставить Украине дополнительное вооружение — пустой звук, поскольку оно не будет доступно в сроки, когда это повлияло бы на ситуацию на поле боя.