Назван стратегический ответ Путина на ультиматум Трампа

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что ответом на ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине за 12 дней является серийный выпуск ракетного комплекса «Орешник». Об этом пишет NEWS.ru.

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Россия, по словам эксперта, продемонстрировала нежелание подчиняться и намерение выполнить цели специальной военной операции (СВО).

Эксперт отметил, что позиции России как передовой военной державы существенным образом усиливает «Орешник» - твердотопливная баллистическая ракета с шестью боевыми блоками индивидуального наведения, плюс ядерный боезаряд мощностью порядка 150 килотонн.

Собеседник издания добавил, что известие о начале серийного выпуска комплекса прошло как раз на фоне ультиматума Трампа.

«Орешник» способен поразить объекты на территории любой европейской страны-члена НАТО, включая Великобританию, заявил Коротченко.

Ранее в Госдуме назвали первые цели, по которым российские военные могут ударить «Орешником» на Украине. По мнению парламентария, ВС РФ могут применить «Орешник» для удара по западному оружию ВСУ, например ракетам Scalp и Storm Shadow, а также комплексу HIMARS.