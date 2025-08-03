Резервы украинской армии перебрасывают с Красноармейского направления в Харьковскую область. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По информации силовиков, командование ВСУ задействует в штурмах под городом Волчанск Харьковской области военнослужащих-тыловиков из 65-го ракетно-артиллерийского арсенала.

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"Также анализ публикаций украинских волонтеров показал, что в Харьковскую область переброшены подразделения 72-й отдельной механизированной бригады с красноармейского направления", - сказал источник агентства.

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Накануне ТАСС, ссылаясь на источники, сообщил, что командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район Волчанска. В тот же день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ выбили ВСУ с северного побережья реки Волчья. По его данным, район автовокзала города перешел под "плотный огневой контроль".