Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Волчанск Харьковской области 1-ую отдельную элитную бригаду теробороны. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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Отмечается, что изначально данное подразделение формировалось из иностранных наемников и участников так называемой антитеррористической операции.

«Но в дальнейшем выжившие неонацисты были переведены на должности инструкторов, а подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами», — подчеркнул представитель силовых структур.

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Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. Российские военные окружают Купянск в Харьковской области с двух сторон.