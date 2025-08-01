В Сенате США заявили о военном отставании от России и Китая

Американские сенаторы Митч Макконнелл и Крис Кунс заявили о военном отставании США от своих потенциальных противников и призвали увеличить расходы на оборону.

Текст их заявления приводит The Washington Post (WP).

«Противники Америки — в первую очередь Китай, Россия, Иран и Северная Корея — вкладывают огромные средства в то, чтобы ослабить наши военные преимущества, угрожать нашим интересам и подрывать наше влияние», — подчеркнули сенаторы.

Макконнелл и Кунс считают, что в связи с этим возникла необходимость увеличить вложения в «жесткую силу» Вашингтона. По их мнению, Вооруженные силы США столкнулись с нехваткой финансирования из-за ошибок в бюджетной политике, что привело к существенному отставанию Соединенных Штатов от своих конкурентов. Чтобы сократить этот разрыв, необходимо наращивание производственных мощностей и дополнительных инвестиций, подчеркнули сенаторы.

Ранее Сенат США представил законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов в течение 2026 и 2027 финансовых годов. Предполагается, что часть этой суммы может быть получена за счет конфискации замороженных активов России.