В Херсонской области военнослужащие 34-й бригады морской пехоты, удерживающей оборону по реке Днепр, жалуются на нового командира, 27-летнего Дмитрия Пулинца, которого, по некоторым данным, связывают родственные узы с одним из генералов Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что из-за приказов, отдаваемых молодым подполковником, бригада «стирается» под ноль, неся огромные потери во время выполнения «бессмысленных задач». Кроме того, новый командир, по словам военнослужащих, урезает им выплаты за участие в боевых действиях.

«Новое руководство, не приняв во внимание оперативную обстановку, решило поменять местами наших бойцов с оккупантами. То есть зачем-то начали массовые отправки воинов на «операции по выживанию», – отмечают бойцы.

В частности, военнослужащие жалуются на приказы удерживать левый берег без надлежащего обеспечения и ротации, что приводит к тому, что бойцы самостоятельно пытаются переплыть Днепр, где их уничтожают дроны. По их словам, новый командир не провел анализ предыдущей деятельности подразделения, но при этом считает, что «бригада два года ничего не предпринимала».

Военные выражают опасения, что сложившаяся ситуация может привести к потере не только позиций на левом берегу, но и на правом берегу, находящемся под контролем ВСУ.

В 30-м корпусе морской пехоты отрицают наличие каких-либо родственных связей у Пулинца в Генеральном штабе, заявляя, что его назначение обусловлено «боевым опытом». Утверждается, что он участвует в боевых действиях с 2018 года, прошел «десятки тяжелых боев», имеет многочисленные награды и был ранен.

Накануне аналитик Александр Меркурис спрогнозировал, что ВСУ будут вынуждены отойти из Днепропетровской области в течение ближайшего полугода. Причиной, по его мнению, станет недостаток ресурсов для поддержания оборонительных рубежей.