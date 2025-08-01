Даты начала Третьей мировой войны сдвинулись. Как сообщает aif.ru, об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен — по его мнению, конфликт может начаться в 2027 году.

В соцсети X Малинен отметил, что сделал такой вывод «из всего, что произошло и сказано в последнее время». По словам профессора, это — хорошие новости.

Ранее Малинен заявил, что к концу 2025 года Украина может перестать существовать, если не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта. При этом в Евросоюзе не против ее уничтожения, поскольку это якобы может «ослабить Россию».

Также он отмечал, что главная цель Запада — развалить Россию. Об этом он заявил после общения с экс-сотрудницей ЦРУ США.