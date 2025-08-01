15-кратный рост ударов: как Россия атакует Украину дронами?

Россия резко нарастила удары по военным объектам на Украине, выпустив в июле 2025 года более шести тысяч беспилотников. Что именно было уничтожено, и с чем связан резкий рост числа атак, разбиралось издание Life.ru.

По оценке Conflict News, за июль 2025 года Россия выпустила по объектам, используемым Вооруженными силами Украины, 6297 БПЛА, что на 1374%, чем за аналогичный период прошлого года.

4 июля в ходе одного из первых массированных ударов было выпущено было около 550 «Гераней». 9 июля свыше 700 ракет и беспилотников. А 28 июля была проведена атака на аэродром Староконстантинов, который является одним из основных хабов поставки вооружений.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что в основном удары наносятся по логистике, средствам противовоздушной обороны, складам, объектам ГСМ. При этом были поражены аэропорт Озерное и завод «Мотор», где занимались производством и ремонтом авиационных и ракетных двигателей.

«Украинские средства ПВО с отражением атак явно не справляются, что в первую очередь является следствием новой тактики и грамотной организации огневого поражения. Пока все это работает очень хорошо, и мер противодействия противник не нашел», - отмечали авторы Telegram-канала «Рыбарь».

Также российские БПЛА били по территориальным центрами комплектования, сотрудники которых занимаются принудительной мобилизацией украинцев. В частности, 11 июля в Одессе взрыв прогремел на заводе «Стальканат», куда и переехали тэцэкашники.

В Павлограде атаке подверглась железнодорожная станции, которая использовалась Вооруженными силами Украины. Telegram-канал «Операция Z» уточнил, что «огневое поражение было нанесено военным эшелонам, которые прибыли на разгрузку для отправки груза на Покровское направление».

Канал CNN, связанный с Демократической партией США, в свою очередь обратил внимание на то, что Россия расширяет производство беспилотников, что позволяет наносить массированные удары. Журналисты посчитали, что в июне 2025 года Россия выпустила по Украине почти 5,5 тысячи «Гераней» или их аналогов. В июле цифра увеличилась.

На этом фоне Владимир Зеленский заговорил про переговоры с Россией. 23 июля прошел третий раунд прямых переговоров в Стамбуле, отмечает издание.

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле были возобновлены в мае 2025 года по инициативе российского президента Владимира Путина. При этом после второго раунда Владимир Зеленский называл продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «бессодержательным».

В ходе встречи 23 июля стороны подвели итоги второго раунда, обсудили вопросы гуманитарного характера, а также возможную встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.