Белоруссия формирует новую бригаду сил спецопераций на границе с Украиной

Белоруссия начала формирование новой бригады сил специальных операций (ССО) армии. Как сообщает телеканал «Первый информационный», об этом заявил командующий ССО Белоруссии Вадим Денисенко.

По его словам, подразделение расположится у границы с Украиной, в Гомельской области. Денисенко отметил, что власти страны приняли решение о необходимости усиления «именно южного участка».

«На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», — заявил военнослужащий.

По словам Денисенко, полностью создание бригады завершится до конца 2025 года. В частности, уже сформирован один из батальонов. Кроме того, в Белоруссии идет создание нового реактивно-артиллерийского полка, а также прорабатывается вопрос создания бригады управления.