Белоруссия формирует новую бригаду сил спецопераций на границе с Украиной

Никита Бородкин

Белоруссия начала формирование новой бригады сил специальных операций (ССО) армии. Как сообщает телеканал «Первый информационный», об этом заявил командующий ССО Белоруссии Вадим Денисенко.

Белоруссия формирует новую бригаду сил спецопераций на границе с Украиной
© РИА Новости

По его словам, подразделение расположится у границы с Украиной, в Гомельской области. Денисенко отметил, что власти страны приняли решение о необходимости усиления «именно южного участка».

«На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», — заявил военнослужащий.

По словам Денисенко, полностью создание бригады завершится до конца 2025 года. В частности, уже сформирован один из батальонов. Кроме того, в Белоруссии идет создание нового реактивно-артиллерийского полка, а также прорабатывается вопрос создания бригады управления.