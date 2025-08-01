Перспективы августовского наступления ВС РФ оценили

Профессор МГИМО, глава Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин заявил, что после взятия Часова Яра ВС РФ могут ориентироваться на Славянско-Краматорскую агломерацию, где находятся силы ВСУ. Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».

Подберезкин отметил, что расстояние от Часов Яра до Краматорска по трассе составляет около 40 километров, а по прямой - 25 километров. Он также указал, что расстояние до Славянска по прямой составляет 34 километра.

«Ствольная артиллерия с часовярских высот уже может лупить. Но здесь надо продираться через поселки и города, а на юге по степям идти легче», - подчеркнул эксперт.

По его данным, недавно ВСУ сняли одну бригаду «с юга» и перебросили в район Краматорска.

В Минобороны России ранее сообщили, что город Часов Яр в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Reuters рассказало, что контроль над Часовым Яром облегчит окружение «города-крепости» Константиновки и в результате ВС РФ смогут освободить весь Донбасс.