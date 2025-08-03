Сырский раскрыл новую тактику армии России

Сырский: армия России начала применять новую тактику в зоне СВО
Украинский главком Александр Сырский заявил, что армия России начала использовать новую тактику в зоне спецоперации.
Об этом он проинформировал в Telegram.
«Россияне прибегают к тактике «тотальной пропитки» с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу», — заявил Сырский.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР.
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