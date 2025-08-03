Сырский раскрыл новую тактику армии России

Украинский главком Александр Сырский заявил, что армия России начала использовать новую тактику в зоне спецоперации.

Об этом он проинформировал в Telegram.

«Россияне прибегают к тактике «тотальной пропитки» с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу», — заявил Сырский.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР.

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