Французский генерал сравнил стойкость ВС РФ и армий НАТО

Французский генерал Тьерри Буркхард заявил, что Россия перевооружается достаточно быстро, чтобы стать «реальной угрозой» для Европы в течение пяти лет. Об этом генерал рассказал изданию The Economist.

Буркхард, покидающий пост начальника главного штаба Вооруженных сил Франции, считает, что к 2030 году Россия «будет обладать средствами, представляющими военную угрозу западным странам, в частности, европейским». The Economist отмечает, что срок в пять лет ближе к нижней границе оценок коллег Буркхард из армии и разведки.

В статье подчеркивается, что боевой опыт, огромная численность и выносливость российской армии делают ее опасной. По мнению генерала, в случае конфликта ВС РФ продержатся «на пять минут дольше» западных армий.

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Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Европе не удастся подготовиться к вооруженному конфликту с Россией раньше 2030-2031 года. По мнению Гурулева, армии в европейских странах «практически исчезли». Кроме того, Европе потребуется много времени на модернизацию свой оборонной промышленности. Также время уйдет на пополнение европейских арсеналов за счет закупок оружия у США, подчеркивал депутат.