Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что судьба донецкого города Константиновка будет решена в конце августа или начале сентября. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

Дандыкин обратили внимание на активизацию боевых действий на линии соприкосновения. По его мнению, это свидетельствует о скорой развязке противостояния России и Украины в Донбассе.

На этой неделе в Минобороны России сообщили, что город Часов Яр в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Reuters рассказало, что контроль над Часовым Яром облегчит окружение «города-крепости» Константиновки и устранит препятствие для продвижения российской армии.

Агентство отмечало, что в результате ВС РФ смогут взять под контроль весь Донбасс. По версии Reuters, российские силы могут использовать Часов Яр в качестве базы для артиллерийского и беспилотного огня.