НАТО решила перебросить истребители к граничащей с Россией стране
НАТО перебросит истребители Eurofighter в Эстонию.
Об этом говорится в заявлении на странице Североатлантического альянса в соцсети X.
«Итальянские истребители Eurofighter завершили свою миссию в Румынии и в ближайшие месяцы будут передислоцированы в Эстонию», — сообщили в альянсе.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко обвинил НАТО в превращении Прибалтики в зону военного противостояния. По его словам, действия блока могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы в зону военной конкуренции. Он добавил, что Москва будет предпринимать все усилия, чтобы обеспечить свою безопасность в прибалтийском регионе.