Раскрыто, куда сбежало украинское командование из Часова Яра

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что командиры ВСУ, находившиеся в Часовом Яре, вероятно, бежали в Краматорск. Об этом Гагин рассказал РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что город Часов Яр в ДНР перешел под контроль российских сил. Источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что в городе была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за все годы конфликта. По словам собеседника агентства, речь идет «в буквальном смысле о тысячах человек личного состава».

Гагин заявил, что в Часовом Яре могут оставаться «разрозненные группы» солдат ВСУ. По его словам, операция по выявлению таких групп продолжается.