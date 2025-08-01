В Польше рассказали, какими будут укрепления на границе с Россией

Линия фортификаций "Восточный щит" на границе Польши с РФ и Белоруссией будет мобильной, а не непрерывной. Об этом заявил на пресс-конференции находящийся с визитом в Литве заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Он пояснил, что укрепления программы "Восточный щит" не будут построены в виде одной непрерывной линии, "как это строили сто лет назад".

"Речь идет о мобильной линии в том смысле, что преграды, такие как рвы или противотанковые укрепления, можно будет размещать там, где армия признает это необходимым в данный момент", - сказал Томчик.

Замглавы Минобороны добавил, что на восточной границе Польши будут построены примерно 60 складов со стройматериалами, необходимыми для строительства фортификаций.

"В каждой гмине (наименьшей административной единице Польши - прим. ТАСС), расположенной на восточной границе Польши, будет размещен склад материалов для строительства укреплений [линии] "Восточный щит", - сказал он. "Мы строим и то, и другое - физическую линию обороны, которая вписывается в региональные планы НАТО, и склады, которые помогут компенсировать недостатки в [строительстве] этой линии", - добавил замглавы Минобороны Польши.

Польские власти объявили о строительстве фортификаций под общим названием "Восточный щит" на границах с РФ и Белоруссией в мае 2024 года. Окончание работ намечено на 2028 год. Вдоль восточной границы республики планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения. Первые работы начались на границе с Калининградской областью РФ в начале ноября. В конце того же месяца польское правительство объявило о завершении работ на первом участке, на нем установлено 3,5 тыс. бетонных ежей. Общая протяженность линии укреплений должна составить около 800 км. Стоимость программы оценивается в 10 млрд злотых (около $2,6 млрд).