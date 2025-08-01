129 беспилотников: что известно об атаках на Белгородскую область?

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область 129 БПЛА. В результате один человек погиб, 13 были ранены, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, больше всего беспилотников – двадцать один - нанесли удары по населенным пунктам Шебекинского муниципального округа. Также муниципалитет подвергся обстрелам.

«В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. За день ранены четыре мирных жителя. В Шебекинскую ЦРБ госпитализирован мужчина, раненый при атаке дрона на легковой автомобиль в районе села Архангельское. Остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение (…) Также в Шебекино после повреждены 19 домовладений, социальный объект, три автомобиля, линии газо- и электроснабжения», - пояснил Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что в селе Никольское Белгородского районе после налета беспилотников ранены шесть мирных жителей.

«В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина, пострадавший при атаке на парковку коммерческого объекта. Остальные будут проходить лечение амбулаторно», - пояснил он.

Получили также ранения житель Красногвардейского района и два мирных жителя из Краснояружского района. Пострадавшим оказана помощь, лечение они продолжат амбулаторно.

«В Валуйском муниципальном округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново и Соболевка совершены атаки 19 беспилотников, пять из которых сбиты и подавлены. В поселке Уразово повреждены четыре частных дома, соцобъект и легковой автомобиль, в селе Двулучное - частный дом и автомобиль. В селах Карабаново и Соболевка повреждены по одному дому», - отметил Гладков.

Также в результате атак по региону повреждены линии газоснабжения, автомобили и сельхозтехника.

Ранее стало известно о ранении двух мирных жителей в Белгородской области в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины. При этом жители приграничных районов Белгородской области рассказали СМИ, что уже умеют по звуку распознавать дроны и растят детей в условиях постоянных атак.