Средства ПВО за четыре часа сбили 18 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушные цели были поражены в период с 20:00 1 августа до 0:00 по мск 2 августа.

Больше всего беспилотников (семь) было сбито в Краснодарском крае. Также четыре БПЛА поразили в Воронежской области, а еще два — в Белгородской области. Кроме того, пять дронов были уничтожены в акватории Азовского моря.

За пять часов над регионами России сбили почти полсотни беспилотников

Ранее сообщалось, что три украинских дрона заметили в небе над Россией. Беспилотники были поражены дежурными средствами ПВО над Черным морем, Курской и Белгородской областями.