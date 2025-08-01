Германия отправит на Украину дополнительные установки Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в течение двух-трех месяцев. Его слова приводит Financial Times (FT).

Уточняется, что поставки «придадут необходимую поддержку усилиям Киева по отражению российских воздушных атак на украинские города», которые значительно усилились за последние месяцы.

«Поставки придадут столь необходимую поддержку усилиям Киева по отражению российских воздушных атак на украинские города, которые значительно усилились за последние месяцы», — подчеркнул Писториус.

Ранее Писториус потребовал от США обязательства по поставкам Patriot для Украины. Он пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» НАТО, поскольку речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников. Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных поставок систем Patriot для Киева.