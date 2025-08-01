В Харьковской области пропал погранотряд ВСУ

Военнослужащие 1-го погранотряда Украины исчезли после боев у населенного пункта Дегтярное в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет ТАСС.

По его словам, о том, что не могут связать с украинскими военными, заявили их родственники.

«Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами «Севера» отрицает командование ВСУ», - пояснил он.

17 июля в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное.

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