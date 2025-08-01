Германия анонсировала новые поставки оружия Украине

Германия поставит Украине два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в результате договоренности с США о том, что Берлин первым получит от Вашингтона новейшие системы взамен переданных Киеву.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

«[Благодаря соглашению с США] Германия сначала сможет передать Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot», — сказал он.

Ранее Писториус потребовал от США обязательства по поставкам Patriot для Украины. Он пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» НАТО, поскольку речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников. Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных поставок систем Patriot для Киева.