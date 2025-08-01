После взятия под контроль Часов Яра в Донецкой народной республике для российских военных открыта дорога к Славянску и Краматорску. Благодаря чему удалось освободить город, и оставались ли там мирные жители, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра от ВСУ. Указывалось, что в боях за город Украина потеряла около 7500 военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 орудий полевой артиллерии и минометов. При этом Владимир Зеленский отказался признавать факт потери Украиной города, назвав сообщение об этом «российской дезинформацией».

По словам опрошенных газетой военных, город удалось освободить спустя 16 месяцев боевых действий.

«Вся суть боевой работы сводилась к медленному системному перемалыванию сил и средств Вооруженных сил Украины (ВСУ)», – пояснил военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола», участвовавшей в освобождении Часова Яра, Алексей Живов.

По его словам, у российских войск было более года «тяжелой, кропотливой штурмовой работы, которая давалась нелегко», и ситуация изменилась после того, как удалось обойти город с левого фланга и частично перерезали логистику ВСУ.

«Это, в общем, позволило наступающим частям доделать свою работу, выдавить противника из города. Перерезание логистики я бы все-таки назвал последней каплей», – пояснил Живов.

При этом бойцы «Эспаньолы» почти не брали в плен украинских военных и в других подразделениях Алексей Живов «большого количества пленных не встречал ни разу». Однако в городе, по его словам, до сих пор оставались мирные жители, в основном, старики.

«Их эвакуировали наши войска при наступлении. В последний раз столкновение с мирными жителями было зимой 2025 года. Внезапно обнаружили, что в городе остались неэвакуированные», - пояснил он.

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что российские военные «оказывают документальную помощь, медицинскую, продовольственную тем жителям, которые прятались в подвалах, в промышленных зданиях от того, чтобы их не вывезли куда-то на Западную Украину и не бросили на произвол судьбы».

«Сегодня эти люди с радостью обнимают, встречают наших военнослужащих», – сказал депутат.

Взятие Часов Яра, который был опорным центром оборона Вооруженных сил Украины на этом участке, позволит российским войскам идти на Славянск и Краматорск, где есть укрепрайоны, но они не такие мощные, отмечают военные.

«Славянск и Краматорск – это города, которые являются очень важными для дальнейшего развития нашего наступления и создания санитарной зоны на территории Днепропетровской, Сумской и Черниговских областей. Участь этих городов определена», – констатировал Водолацкий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.