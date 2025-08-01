Индия разозлила США отказом закупить истребители F-35

Индия отклонила предложение США о закупке истребителей F-35, отдав приоритет локальному производству, сообщает Bloomberg. По данным агентства, во время февральского визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон президента Дональд Трамп лично продвигал эту сделку.

Bloomberg отмечает, что индийские официальные лица сначала рассматривали это предложение как возможное, но в итоге отклонили его. Индия довела свою позицию до США, «четко дав понять», что не заинтересована в закупках готовой военной продукции.

Вместо этого основное внимание уделяется совместной разработке и производству оборонной продукции в Индии, что соответствует давней инициативе «Сделано в Индии». По данным Bloomberg, правительство Моди вряд ли одобрит какие-либо новые крупные оборонные сделки с США в ближайшем будущем.

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Министерство обороны США не комментировало эту информацию публично. Минобороны Индии также отказалось ответить на запрос Bloomberg.

Агентство отмечает, что сейчас Индия «заглядывается» на Францию. К 2028 году в Индии планируют начать производство фюзеляжей для самолетов Rafale со скоростью до двух единиц в месяц.

Bloomberg подчеркивает, что проблемы региональной безопасности Индии тем временем растут. Китай ускорил производство и экспорт истребителей нового поколения, а Пакистан начал закупать новые китайские истребители, постепенно модернизируя свои военно-воздушные силы.

В связи с этим некоторые эксперты полагают, что Индия все же может обратиться к закупкам за рубежом, но не американских F-35, а российских Су-57. Существующая логистика и опыт могут сделать этот выбор более реалистичным, отмечается в статье.

В последние месяцы Индия и США обсуждали торговую сделку, но недавно американские власти заявили, что сторонам не удалось достичь прогресса.

По словам осведомленных источников Bloomberg, Индия рассматривает варианты, которые позволят «успокоить» Белый дом, включая увеличение импорта из США. Страна исключила возможность немедленного ответа на неожиданную угрозу введения 25-процентных пошлин президентом Дональдом Трампом.

Официальные лица в Нью-Дели были «шокированы и разочарованы» заявлением Трампа, сделанным в среду. Он объявил, что с 1 августа США вводят экспортную пошлину в размере 25 процентов в отношении Индии. Трамп отмечал, что индийские тарифы «слишком высоки», а также сослался на покупку страной энергоносителей и оружия у России.