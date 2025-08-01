За время спецоперации российская военная техника смогла показать себя с лучшей стороны, однако некоторые модели проявили себя крайне хорошо. Свой список лучших вооружений ВС РФ в беседе с aif.ru назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

В первую очередь эксперт выделил ракетный комплекс «Искандер». По словам Попова, это уникальное оружие оперативно-тактического назначения. При этом наличие двух видов ракет, баллистической и крылатой, значительно расширяет возможности.

«У них разная эффективность и разные боевые потенциалы. Кроме того, важна маневренность комплекса, который после пуска первой ракеты может сместиться и ударить второй из другой точки. Противник на такое не успевает реагировать», — сказал Попов.

Генерал-майор также назвал примером успешного оружия комплекс «Кинжал». МиГ-31К может нести одну такую ракету, а Ту-22М3М — две три. Также хорошо себя показали крылатые ракеты Х-101, Х-55. Их несут самолеты Ту-95, Ту-22, Ту-160.

Отсутствие танка «Армата» в зоне СВО объяснили

Другой удачный вид вооружений — танки и самоходные пушки большой мощности, вроде «малки». Офицер отметил, что в текущих боевых реалиях бронетехника обычно выезжает на передовую, отрабатывает несколько выстрелов и меняет позицию. В результате на первое место выходит маневренность.

Также Попов отметил плоды модернизации российской техники, которая давно находится на вооружении. В частности, это вертолеты Ка-52 и Ми-28 — по словам генерала, от оригинальных моделей остался только облик, а начинка прошла огромную серию доработок.