Пока в Киеве продолжают отрицать очевидное - прорыв российских войск в Красноармейске (Покровске) и потерю Часова Яра, - в украинских источниках все же проскользнуло признание утраты села Каменское. Причем речь идет о населенном пункте, который был освобожден ВС РФ еще в середине июля, однако признать это на Украине решились только сейчас.

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Украинские военные аналитики из проекта Deep State, комментируя происходящее, отмечают, что активизация российских сил в районе Каменского началась еще в июне и с тех пор носила поступательный характер.

"Россияне постоянно имели успехи в продвижении", - сообщает Deep State.

По словам представителей проекта, этому способствовали как проблемы в обороне, так и численное превосходство ВС РФ.

Сначала российские бойцы закрепились в юго-восточных окрестностях, затем продвинулись в западную часть села и заняли его центр. Далее наступление продолжилось в направлении села Плавни, где, как признает украинская сторона, под контролем ВС РФ уже половина территории. В Каменском тем временем российские силы сосредоточились на закреплении в центре и на востоке.

"Очень надеемся, что сейчас не ставятся очередные СП-шки на самом краю Каменского ради заявлений об удержании населенного пункта и заявлений о "ведении боев" там".

Фактически, это признание полной потери населенного пункта. Несмотря на попытки сохранить медийный контроль над ситуацией, вынужденное признание утраты Каменского говорит о растущем давлении на оборону ВСУ.