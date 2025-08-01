Уничтожение «Айдара»* и «зажатые с двух сторон» ВСУ: новости СВО к утру 1 августа
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении американской гаубицы в ДНР и об освобождении села Новоукраинка под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 1 августа.
Удары «Ланцета»
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу Д-30 с расчетом и самоходную артиллерийскую установку ударом беспилотника «Ланцет», сообщили в Минобороны России. Благодаря этому штурмовики Южной группировки войск смогли продвинуться вперед.
Расчет российского беспилотника обнаружил американскую гаубицу М777 в районе села Дроновка в ДНР, отметили в Минобороны. По гаубице был нанесен удар, в результате была уничтожена сама М777 боекомплект к ней и личный состав ВСУ.
Уничтожение роты «Айдара»* в Сумской области
ВС РФ уничтожили штурмовую роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (признан террористическим и запрещен в РФ) у села Бессаловка Сумской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, родственники членов «Айдара»* опубликовали в соцсетях фотографию 1-й штурмовой роты, которая была уничтожена в июле в полном составе.
Уничтожение опорного пункта ВСУ
Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили украинский опорный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны России. На южно-донецком направлении российские разведчики с воздуха выявили расположение огневых точек и замаскированного пункта ВСУ в лесополосе.
Для удара использовались расчеты ствольной артиллерии. Все цели были уничтожены.
Уничтожение гексакоптеров ВСУ
Операторы российских FPV-дронов выявили и уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ, а также пункты управления украинскими беспилотниками, заявили в Минобороны России. Операция была проведена в районе села Александроград в ДНР. В Минобороны отметили, что ВСУ размещали площадки запуска дронов, пункты управления и координации в нежилых зданиях села и в лесополосах.
Удар Ка-52м
Российский боевой вертолет Ка-52м поразил живую силу ВСУ, расположенную в лесу в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России. Удар был нанесен авиаракетами. После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
«ВСУ были зажаты с двух сторон»
Заместитель командира штурмовой роты ВС РФ Виталий Немудрый рассказал ТАСС, что российские силы зажали украинскую группировку с двух сторон для зачистки села Новоукраинка под Красноармейском.
«У нас люди зашли в населенный пункт через поле, <…> по открытому участку местности. Одна у нас группа тогда сосредоточила нужное количество сил, вторая часть пошла через лесополосы», - подчеркнул военный.
Он добавил, что огневое поражение наносилось минометами, танками и дальнобойной артиллерией. В результате Новоукраинка перешла под контроль ВС РФ.
* признан террористическим и запрещен в РФ.