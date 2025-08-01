Раскрыта судьба находившегося в Часовом Яре командования ВСУ

Разрозненные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются в освобожденном российскими войсками Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР).

Украинское командование, вероятнее всего, сбежало. Возможную судьбу командиров ВСУ раскрыл Ян Гагин.

«До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия (...) еще идут как в самом городе, так и рядом. Командование из Часова Яра, скорее всего, вышло в Краматорск», — указал он.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ пытается скрыть от украинцев ситуацию в Часовом Яре и с помощью подконтрольных ЦИПсО (центр информационно-психологических операций) ресурсов распространяет сведения о том, что ВСУ якобы контролируют часть населенного пункта.

В Госдуме рассказали подробности о взятии Часова Яра

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт был взят под контроль действиями Южной группировки войск.