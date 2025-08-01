Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик считает, что потеря Часова Яра значительно ухудшает позиции Украины в Донбассе, лишая ее важной стратегической точки.
Американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что освобождение города Часов Яр стало поворотным моментом в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».
По словам Берлетика, украинские войска использовали Часов Яр для блокирования продвижения России к укрепленным опорным пунктам – Краматорску и Славянску.
Раскрыта судьба находившегося в Часовом Яре командования ВСУ
В своих комментариях Берлетик отметил:
«Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции в Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.