Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали хаотично и бесцельно атаковать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью артиллерии и беспилотников, чтобы помешать российским войскам закрепиться в городе и помочь оставшимся мирным жителям. Об этом сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

«ВСУ после отступления начинают бездумные и бесцельные обстрелы из артиллерии: «авось куда-то попадем», а также атаки дронами», — сказал он.

По словам Гагина, сейчас российские силовики ищут мирных жителей, чтобы оказать им помощь, и вычислить украинских солдат, которые скрываются под видом гражданского населения. Также ведется поиск схронов с оружием, оставленных ВСУ для работы диверсантов.

Раскрыта судьба находившегося в Часовом Яре командования ВСУ

Эксперт рассказал, что после освобождения любого населенного пункта к работе приступают службы, о которых мало говорят: военная прокуратура, комендатура, военная полиция, контрразведка, правоохранители, спасатели, саперы, медики и т.д. Гагин отметил, что их работа не менее важна, чем деятельность военнослужащих.

31 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России взяли под контроль Часов Яр. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг». По данным ведомства, ВСУ в ходе сражений за город потеряли около 7,5 тыс. бойцов, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

Часов Яр имеет ключевое тактическое значение как транспортный узел, связывающий ДНР и Днепропетровскую область. Расположение города на господствующей высоте 247 метров позволяет контролировать артиллерийским огнем прилегающие территории, включая Константиновку, Краматорск и Славянск. Операция по взятию этого укрепленного района продолжалась 1 год и 3 месяца.